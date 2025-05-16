Євробачення-2025: відомi результати другого півфіналу

У Базелі, Швейцарія, 15 травня у другому півфіналі Євробачення-2025 визначили ще 10 фіналістів конкурсу.
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Як відомо, за місце у фіналі змагалися 16 країн, пише Правда.
За підсумками голосування, до фінального етапу конкурсу пройшли:
- Литва
- Ізраїль
- Вірменія
- Данія
- Австрія
- Люксембург
- Фінляндія
- Латвія
- Мальта
- Греція
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З відбору вибули виконавці від Австралiї, Чорногорiї, Iрландiї, Сербiї, Чехiї та Грузiї. Крiм того, у другому півфіналі виступили три країни, які автоматично проходять у фінал. Серед них – Велика Британія, Франція та Німеччина.
Фінал Євробачення відбудеться в Базелi 17 травня, початок трансляції о 22:00. На сцену вийдуть представники 26 країн, зокрема Україна.