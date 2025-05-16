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Євробачення-2025: відомi результати другого півфіналу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Євробачення-2025: відомi результати другого півфіналу

Автор: Олег Мамчур
16/05/2025 08:20
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У Базелі, Швейцарія, 15 травня у другому півфіналі Євробачення-2025 визначили ще 10 фіналістів конкурсу.

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Як відомо, за місце у фіналі змагалися 16 країн, пише Правда.

За підсумками голосування, до фінального етапу конкурсу пройшли:

  • Литва
  • Ізраїль
  • Вірменія
  • Данія
  • Австрія
  • Люксембург
  • Фінляндія
  • Латвія
  • Мальта
  • Греція

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З відбору вибули виконавці від Австралiї, Чорногорiї, Iрландiї, Сербiї, Чехiї та Грузiї. Крiм того, у другому півфіналі виступили три країни, які автоматично проходять у фінал. Серед них – Велика Британія, Франція та Німеччина.

Фінал Євробачення відбудеться в Базелi 17 травня, початок трансляції о 22:00. На сцену вийдуть представники 26 країн, зокрема Україна.