Євробачення-2025: відомi результати другого півфіналу

У Базелі, Швейцарія, 15 травня у другому півфіналі Євробачення-2025 визначили ще 10 фіналістів конкурсу.

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Як відомо, за місце у фіналі змагалися 16 країн, пише Правда.

За підсумками голосування, до фінального етапу конкурсу пройшли:

Литва

Ізраїль

Вірменія

Данія

Австрія

Люксембург

Фінляндія

Латвія

Мальта

Греція

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З відбору вибули виконавці від Австралiї, Чорногорiї, Iрландiї, Сербiї, Чехiї та Грузiї. Крiм того, у другому півфіналі виступили три країни, які автоматично проходять у фінал. Серед них – Велика Британія, Франція та Німеччина.

Фінал Євробачення відбудеться в Базелi 17 травня, початок трансляції о 22:00. На сцену вийдуть представники 26 країн, зокрема Україна.