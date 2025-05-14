Франківську викладачку вокалу запросили працювати коучем на «Євробачення-2025»

Цими днями у швейцарському місті Базель проходять півфінали головної музичної події року – пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Відома франківська музикантка, викладачка Університету Короля Данила, керівник Продюсерського центру «Star Team» Ірина Батюк працює цього року на музичному конкурсі вокальним коучем, інформує Правда.іф.

Ірину Батюк стати їхнім вокальним коучем запросила команда Азербайджану – колектив Mamagama з треком «Run With U», який під час першого півфіналу виконали справжню електронну музику, яка легко запам’ятовується.

«Це неймовірний для мене досвід. Я рада, що зараз мій рівень відповідає тому, аби мене, викладачку УКД, запрошували на міжнародні проєкти такого рівня. Адже Євробачення – це найпотужніший музичний проєкт в Європі. Працювати з командою Азербайджану було дуже легко. приємно спілкуватися з такими артистами. Я вже мала досвід роботи на національних відборах Євробачення, а цього року працювала із бек-вокалістами, над їхнім номером. І мене запросили в Швейцарію», – розповідає Ірина Батюк.

Другий півфінал конкурсу пройде вже 15 травня, а переможця оберуть 17 травня.