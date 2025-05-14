Франківську викладачку вокалу запросили працювати коучем на «Євробачення-2025»

Цими днями у швейцарському місті Базель проходять півфінали головної музичної події року – пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Відома франківська музикантка, викладачка Університету Короля Данила, керівник Продюсерського центру «Star Team» Ірина Батюк працює цього року на музичному конкурсі вокальним коучем, інформує Правда.іф.
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Ірину Батюк стати їхнім вокальним коучем запросила команда Азербайджану – колектив Mamagama з треком «Run With U», який під час першого півфіналу виконали справжню електронну музику, яка легко запам’ятовується.
«Це неймовірний для мене досвід. Я рада, що зараз мій рівень відповідає тому, аби мене, викладачку УКД, запрошували на міжнародні проєкти такого рівня. Адже Євробачення – це найпотужніший музичний проєкт в Європі.
Працювати з командою Азербайджану було дуже легко. приємно спілкуватися з такими артистами. Я вже мала досвід роботи на національних відборах Євробачення, а цього року працювала із бек-вокалістами, над їхнім номером. І мене запросили в Швейцарію», – розповідає Ірина Батюк.
Другий півфінал конкурсу пройде вже 15 травня, а переможця оберуть 17 травня.