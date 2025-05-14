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На Калущині під час пожежі загинула 87-річна жінка. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Калущині під час пожежі загинула 87-річна жінка. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
14/05/2025 10:20
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Пожежа житлового будинку у Боднарові трапилася 13 травня. На жаль, із трагічними наслідками. 

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Про це пише Правда з посиланням на ГУ ДСНС у Івано-Франківській області.

Після отримання виклику про пожежу, на місце індиценту у Боднарові прибули пожежники, які оперативно ліквідували пожежу житлового будинку та дровітні. Площа пожежі склала на площі 48 кв.м. Місцеві жителі винесли жінку 1938 р. н. без ознак життя,  ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.