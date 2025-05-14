Блогер-мандрівник розкритикував мера Долини через його поїздки, той відповів на закиди

Міський голова Долини Іван Дирів відповів на звинувачення блогера Михайла Мельниковича щодо своїх закордонних відряджень. Каже, що той і сам чимало мандрує.

Минулого тижня відомий блогер-гуморист з Прикарпаття Михайло Мельникович у соцмережі звинуватив очільника Долини Івана Диріва у постійних закордонних відрядженнях, пише Бліц-Інфо.

“Я дуже часто бачу, що наш міський голова Долини постійно десь за кордоном. То вивчає якийсь досвід у Вроцлаві, то виступає у Відні на якійсь конференції. Пане Іван, ви більше за кордоном, ніж міністр закордонних справ. Ви ж не дипломат. То поясніть, як ваша участь у тих конференціях напряму впливає на якість життя у нашій громаді, на стан доріг, інфраструктуру?”,- звернувся у відео Михайло Мельникович.

Іван Дирів відреагував на звинувачення блогера, пояснивши, за які гроші їздить у закордоні відрядження та яка з цього користь громаді.

“Є два джерела коштів за які їздять у такі відрядження. Перше — це власні кошти, друге — кошти запрошуючої сторони. Жодної копійки не тратиться з місцевого бюджету, ні з державного. Жодної. Це слід знати. Запрошують міста-партнери, міжнародні організації, організатори різних форумів, або конференцій. Вони вибирають кращих голів в області та в Україні. Яка користь для громади? Про Долину знають у всьому світі. Окрім того, нам вдалося залучити 1 мільйон 200 тисяч євро грантової допомоги для нашої дитячої лікарні та 800 тисяч євро для консультативно-діагностичного центру. Це результат таких поїздок. Від наших американських партнерів ми отримали 23 тисячі доларів на медикаменти і Мавіки. Язиком і ля-ля на корпоративах це не можна оцінити. Я розповів про конкретну користь для громади, а тепер хай блогери розкажуть, що вони зробили з тих корпоративів в Італії і днів народжень”,- сказав Дирів.

До слова, гуморист зараз і справді перебуває у поїздці за кордоном – зокрема, Михайло Мельникович днями публікував в Інстаграмі відео з Польщі та США.