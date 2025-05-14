Якою буде погода на Івано-Франківщині 14 травня

Вночі та вранці 14 травня по місту Івано-Франківську та області сильні заморозки в повітрі 0-5°, 2 рівень небезпечності, помаранчевий.

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Вдень синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда.іф.



Температура повітря

По місту : вночі 0-2° морозу, вдень 14-16° тепла.

По області: вночі 0-5° морозу, вдень 11-16° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах добра.