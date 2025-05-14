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На війні поліг прикарпатець Карпенюк Михайло

Автор: Оксана Марушкевич
14/05/2025 10:50
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Захищаючи Україну, загинув захисник з Коломийської громади Михайло Карпенюк.

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Пише Правда.іф з посиланням на Богдана Станіславського.

Сумна звістка надійшла до громади. 7 травня, під час виконання бойового завдання загинув Михайло Карпенюк – кулеметник штурмового батальйону Окремого штурмового полку «Скала».

“Висловлюю співчуття рідним, близьким та всім хто знав Михайла. Розділяємо ваше горе та біль. Вічна слава нашому захиснику”, – йдеться у дописі мера.

Про час та місце прощання з Михайлом Карпенюком повідомлять додатково.