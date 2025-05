Результати першого півфіналу Євробачення-2025: Україна в фіналі

13 травня у швейцарському місті Базель розпочалася головна музична подія року — пісенний конкурс Євробачення-2025. За результатом першого півфіналу гурт Ziferblat, що цьогоріч представляє Україну, пройшов далі й вже 17-го травня змагатиметься за перемогу у фіналі.

Таким чином, у фінал проходять: Україна, Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія.

Перша десятка фіналістів Євробачення-2025

Окрім конкурсних виступів глядачі подивилися музичні номери Іспанії, Італії та Швейцарії. Ці країни не змагалися за участь, а за правилами конкурсу, відразу проходили до фіналу.



Вечір відкривав швейцарський колектив Raw Nature з композиціями “The Code” і “Arcade”

Кадр з трансляції

А в перервах між виступами ведучі цьогорічного Євробачення Сандра Штудер і Мішель Гунцікер веселили публіку історіями та закликали до танцю під хіти конкурсу.

Першим на головну музичну сцену вийшов дует Væb, представляючи Ісландію з жвавою піснею “RÓA”. Артисти у сріблястих костюмах влаштували драйвові танці, співаючи рідною мовою.

Дует Væb представляв Ісландію

Від Польщі цього року виступала співачка Юстина Стечковська з треком “GAJA”. На сцені вона з’явилась у чорному спокусливому аутфіті, співаючи низьким голосом. У неї також була танцпідтримка. А на завершенні виступу вона навіть політала на тросах.

Юстина Стечковська від Польщі

Словенія на конкурс відправила Клемена з ліричною композицією “How Much Time Do We Have Left”. Музикант проспівав щемливі слова на тлі яскравих зірок, емоційно жестикулюючи.

Клемен виступав від Словенії

Наступним поборотися за місце у фіналі вийшов співак Томмі Кеш з Естонії. Його виступ з “Espresso Macchiato” мав дивакуваті танці.

Томмі Кеш виступав від Естонії

П’ятими співали артисти гурту Ziferblat з оновленою версією треку “Bird of Pray”. Двомовний виступ України вийшов ритмічним й емоційним. Сцена та учасники виглядали яскраво і впевнено. Раніше артисти розповіли, хто створював їхні образи.

Україну представляв гурт Ziferblat

Далі глядачі слухали виступ Швеції, а саме гурт KAJ з “Bara bada bastu”, який переніс усіх на відпочинок у лісі. Під час пісні артисти не тільки танцювали, але й рубали дрова й розважилися в “бані”.

Гурт KAJ зі Швеції

Від Португалії на сцену вийшов інді-гурт Napa. Учасники ніжно виконували “Deslocado” з гітарами та посмішками. На фоні було зображено планети.

Napa співали від Португалії

Представляв Норвегію 19-річний співак Кайл Алессандро. Юнак постав у кольчузі з войовничою піснею “Lighter”, яка мотивувала не здаватися і йти вперед. Виступ був доповнений запальними танцями.

Кайл Алессандро представляв Норвегію

Наступною на головній музичній сцені з’явилася Бельгія. Співак Red Sebastian у червоному латексі та його драйвова “Strobe Lights” підпалили сцену.

Red Sebastian від Бельгії

Цього року від Азербайджану поїхав колектив Mamagama з треком “Run With U”. Він подарував слухачам справжню електронну музику, заворожуючі рухи і куплет, який легко запам’ятовується.

Mamagama виступали від Азербайджану

Музикант і діджей Габрі Понте виступав від Сан-Марино разом із вокалістами у масках. Його “Tutta l’Italia” мала етнічні мотиви та поєднувала вокал і реп партії. А сцена була прикрашена в міфологічній естетиці.

Габрі Понте співав від Сан-Марино

Під номером 12 виступала Албанія. Фолк-дует Shkodra Elektronike представив трек “Zjerm”, наповнений культурними мотивами. Фронтвумен виступала рідною мовою у блискучих червоних тканинах, що підкреслювало пристрасть їхньої країни.

Від Албанії поїхав дует Shkodra Elektronike

Від Нідерландів на сцену піднявся співак Клод. У “C’est La Vie” він оспівав свої інтимні емоції французькою та англійською. Попри ліричний початок, виступ мав танцювальний приспів.

Клод представив Нідерланди

Хорватію на конкурсі представляв 21-річний Марко Бошняк. На сцені співак створив відьомську естетику, а різкі танцювальні рухи, сильний вокал, багато кольорів і туман тільки підсилювало текст пісні “Poison Cake”.

Марко Бошняк з Хорватії

Заключним виступав Кіпр. Співак Theo Evan вийшов на сцену з танцюристами-чоловіками. Разом вони драйвово танцювали під трек “Shh” та акробатично рухалися по декораціях. Артист подарував слухачам бурхливий вокал та поставив крапку на сьогоднішніх конкурсних виступах.

Theo Evan з Кіпру

А перед оголошенням результатів ведучі згадали попередні виступи країн, серед яких була і Росія, а саме гурт Buranovskiye Babushki. І це попри те, що в 2022-му країна-агресор була виключена з конкурсу через повномасштабне вторгнення в Україну.

На закінчення Jerry Heil виступила на сцені Євробачення з іншими світовими зірками з піснею Селін Діон

Другий півфінал конкурсу пройде вже 15 травня, а переможця оберуть 17 травня.

Днями ми розповідали, як правильно голосувати за учасників, які сподобалися, та хто є фаворитом у букмекерів. Також ТаблоID ділився цікавими фактами про цьогорічних представників України на Євробаченні.