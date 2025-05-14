Історія найбільшої на Прикарпатті плантації марихуани: власник втік, працівників судили

Калуський міськрайонний суд 8 травня виніс вирок двом учасникам злочинної групи, яка організувала масштабне вирощування конопель у теплицях ППФ «Явсон» площею 4 га у селі Стопчатів на Косівщині.

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Третього підсудного мобілізували, а сам власник теплиць після першого ж обшуку втік в окупований Крим, пише КУРС.

Нагадаємо, 11 вересня 2019 року в селі Стопчатів Косівського району працівники СБУ, поліції та прокуратури викрили рекордну плантацію коноплі, яку вирощували в теплицях площею 4 га.

Тоді на «фермі» затримали понад два десятки робітників.

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 90 тисяч рослин коноплі і 1165 кілограмів сухого подрібненого листя й суцвіть канабісу. Вартість виготовленого з цієї сировини наркотику на чорному ринку могла сягнути п’ятдесяти мільйонів євро.

Відповідно до ухвали суду утилізовано три вантажні автомобілі подрібненої наркотичної коноплі.

Тоді на лаву підсудних потрапили орендар теплиць Руслан Розвадовський, директор з виробництва ППФ «Явсон» Ярослав Корбут та охоронець теплиць Микола Шкрібляк. Матеріали щодо Шкрібляка виділили в окреме провадження, а судовий розгляд зупинили, оскільки у жовтні минулого року він мобілізувався.

У вироку зазначено, що до вирощування конопель може бути причетний і засновник ППФ «Явсон» та власник теплиць Олександр Яворський. Однак після обшуку, який відбувся 12 вересня 2019 року, він виїхав в окупований Крим, що підтверджується витягом із системи «АРКАН».

Розвадовський частково визнав вину. Він вже був раніше судимий у 2015 році за те, що намагався заколоти вилами маму своєї дівчини. Він розповів, що займався незаконним посівом та вирощуванням нарковмісного канабісу, однак заперечив, що діяв у складі організованої злочинної групи.

Обвинувачений розповів, що його знайомий, який нині вже покійний, запропонував йому зайнятись вирощуванням медичного канабісу. За вказівкою того знайомого у 2019 році Розвадовський зареєструвався фізичною особою-підприємцем та уклав договір з Корбутом про оренду теплиць на 4 га начебто для вирощування помідорів.

Працівників для догляду за рослинами він підібрав серед своїх родичів та односельчан, обіцяв їм зарплату 1000 гривень в день, а також безкоштовне проживання та харчування на території ППФ “Явсон”. Різноробочих забирав особисто з автостанції в селі Стопчатів та довозив на теплиці. Телефони намагався в них забирати. Він роз’яснював найманим працівникам, що вони займаються доглядом та обробкою медичного канабісу, однак просив це зберігати у таємниці. За словами Розвадовського, Шкрібляк і Корбут не допомагали йому адмініструвати наркобізнес. Мовляв, Шкрібляк був різноробочим, а Корбут інколи консультував його щодо обслуговування системи поливу.

Такої ж версії дотримувався і підсудний Корбут. Він своєї вини не визнав. Мовляв, на території “Явсона” доглядав за майном, яке не перебувало в оренді, і не знав, що вирощували у теплиці. З працівниками, яких Розвадовський найняв на роботу, він нібито знайомий не був, ніяких вказівок їм не надавав.

При цьому він мав доступ до камер, відео з яких зникло перед самим обшуком. Корбут виправдовувався, начебто доступ до відеокамер мав і власник теплиць Олександр Яворський, який теж міг знищити відео. Крім того, Корбут постійно перебував у теплицях, замовляв міндобрива для вирощування конопель та користувався зошитом з інструкцією щодо їх посіву та вирощування. Про це свідчать аналіз телефонних дзвінків та чорнові записи, а також це підтвердили і свідки.

Суд визнав обох обвинувачених винними. Русланові Розвадовському призначив покарання у вигляді 9,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У строк призначеного покарання зарахували попереднє ув’язнення – з 13.09.2019 до 18.03.2022 років.

Ярослав Корбут засуджений до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Йому зараховано попереднє ув’язнення, починаючи з 13.09.2019 р. по 10.07.2020 р.

До речі, протягом 2020-2021 років Косівський районний суд виніс майже два десятки вироків працівникам плантації. Всі вони відбулися штрафами від 8500 до 10 200 гривень. Серед них безробітні, пенсіонери і навіть вчителька однієї з шкіл Косівського району.