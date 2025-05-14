ЗСУ знищили за минулу добу 1240 окупантів та ворожих 82 БПЛА

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

-особового складу / personnel ‒ близько/ about 969370 (+1240) осіб / persons,

-танків / tanks ‒ 10804 (+2) од,

-бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22501 (+14) од,

-артилерійських систем / artillery systems – 27827 (+47) од,

-РСЗВ / MLRS – 1382 (+1) од,

-засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1165 (+3) од,

-літаків / aircraft – 372 (+0) од,

-гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,

-БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 35860 (+82),

-крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3197 (+0),

-кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

-підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

-автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 48382 (+126) од,

-спеціальна техніка / special equipment ‒ 3884 (+0)

Дані уточнюються