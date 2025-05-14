У Франківську відкрили Центр ветеранського розвитку “Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж”

У Івано-Франківському професійному політехнічному ліцеї відкрили Центр ветеранського розвитку за напрямком «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж».

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську міську раду.

Цей центр – не лише навчальний майданчик, а й простір можливостей для ветеранів. Тут вони можуть опанувати актуальну технічну спеціальність, пройти адаптацію до мирного життя та розпочати новий професійний шлях.

Навчальний процес поєднує теоретичні знання з практичними навичками. Простір обладнано двома спеціалізованими зонами, макетом даху для практики встановлення сонячних панелей, інтерактивною дошкою та сучасною комп’ютерною технікою, що забезпечує реалістичне середовище для навчання.

“Особливу увагу приділено доступності – приміщення відповідає стандартам безбар’єрності, що дозволяє залучати до навчання осіб з інвалідністю. Крім цього, гостям презентували матеріально-технічну базу кабінету-лабораторії для підготовки майбутніх провідників пасажирських вагонів, а також сучасну медіатеку – комфортне середовище для навчання й відпочинку”, – йдеться у дописі.

Під час презентації центру присутніми були міський голова Руслан Марцінків та депутатка міської ради Вікторія Нагорна.