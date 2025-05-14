Поліція Івано-Франківщини отримала понад 13 тисяч повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення з початку року

З початку року на спецлінію «102» поліції Прикарпаття надійшло понад 79 тисяч повідомлень від громадян.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

Для оперативного реагування на заяви й повідомлення громадян цілодобово працює спецлінія «102». З’ясувати обставини події, вірно її кваліфікувати, дізнатись кількість потерпілих – на все про все в оператора служби «102» є лише декілька хвилин часу.

З початку 2025 року оператори поліції опрацювали понад 79 тисяч звернень, з них 13 тисяч 349 повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, 34 тисячі 649 повідомлень про події не кримінального змісту та понад 30 тисяч інформаційного змісту. Лише протягом травня на спецлінію звернулося 5 тисяч 645 громадян.

“Не телефонувати на спецлінію задля розваги чи із завідомо неправдивими повідомленнями. Такі повідомлення забирають час для надання допомоги тим, хто її реально потребує. Поважайте роботу екстрених служб, які 24/7 працюють задля безпеки мешканців Прикарпаття”, – просять правоохоронці.

В обласній поліції продовжують працювати додаткові номери мобільних телефонів – 067-345-00-15 (з встановленими мобільними застосунками основних менеджерів Telegram та WhatsApp), (сюди надсилайте фото й відеофіксацію порушень).

Поряд з тим, громадяни можуть звернутись у чат-бот Telegram поліції.