Діти Героїв з Тлумаччини вирушили на відпочинок до Яремче

22 дітей загиблих, зниклих безвісти військовослужбовців, ветеранів війни та захисників, які нині боронять Україну на передовій, з Тлумацької міської територіальної громади, а також Одещини та Коломийщини, мають можливість відпочити в мальовничому Яремче.

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Повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Це стало можливим завдяки фінансуванню з боку благодійного фонду Юрія Дегаса «Безмежні можливості». Транспортний супровід організовано Тлумацькою міською радою.

Тижнева програма перебування в Карпатах передбачає екскурсії, ігри, похід у гори – активне та цікаве дозвілля, що сприятиме новим враженням та психологічному розвантаженню.