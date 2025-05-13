ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Діти Героїв з Тлумаччини вирушили на відпочинок до Яремче

Автор: Оксана Марушкевич
13/05/2025 22:44
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

22 дітей загиблих, зниклих безвісти військовослужбовців, ветеранів війни та захисників, які нині боронять Україну на передовій, з Тлумацької міської територіальної громади, а також Одещини та Коломийщини, мають можливість відпочити в мальовничому Яремче.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Це стало можливим завдяки фінансуванню з боку благодійного фонду Юрія Дегаса «Безмежні можливості». Транспортний супровід організовано Тлумацькою міською радою.

Тижнева програма перебування в Карпатах передбачає екскурсії, ігри, похід у гори – активне та цікаве дозвілля, що сприятиме новим враженням та психологічному розвантаженню.