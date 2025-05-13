ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Скільки переселенців проживають в Івано-Франківській громаді
Диван на коліщатках в темній вітальні

Скільки переселенців проживають в Івано-Франківській громаді

Автор: Олег Мамчур
13/05/2025 22:12
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Рух внутрішньо переміщених осіб є, але офіційна статистика тримається без змін.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це в етері програми “На часі” повідомив заступник міського голови Івано-Франківська, директор Департаменту молодіжної політики та спорту, розвитку територій та роботи з внутрішньо переміщеними особами Віталій Федорів, пише Фіртка.

“Згідно з офіційною статистикою, станом на зараз є близько 39 тисяч 800 внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані в Івано-Франківській міській територіальній громаді.

В цьому напрямку ми одні з перших, які при виконавчому комітеті за розпорядженням міського голови утворили Раду внутрішньо переміщених осіб. Фактично він є координаційним центром, де ми регулярно проводимо засідання.

Рада на дві третини складається з представників внутрішньо переміщених осіб, а тільки на одну третину — з представників влади.

Серед них я, як співголова, а Катерина Ласкавець — з-поміж нових містян, як ми називаємо тих, хто через цю страшну війну несправедливо змушений був приїхати сюди”, — каже Віталій Федорів.

Як зазначив директор Департаменту, за результатами засідань Ради ВПО подали кілька пропозицій, а також прийняли програму, яка наразі потребує фінансового наповнення.

“Стараємося для нових містян показати наші традиції. Було традиційне освячення великодніх пасок, під час якого всі відчули наше тепло Івано-Франківське, відчули нашу ауру, відчули нашу велич, добре ставлення до всього доброго”, — зазначив заступник мера.