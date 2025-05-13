Скільки переселенців проживають в Івано-Франківській громаді

Рух внутрішньо переміщених осіб є, але офіційна статистика тримається без змін.

Про це в етері програми “На часі” повідомив заступник міського голови Івано-Франківська, директор Департаменту молодіжної політики та спорту, розвитку територій та роботи з внутрішньо переміщеними особами Віталій Федорів, пише Фіртка.

“Згідно з офіційною статистикою, станом на зараз є близько 39 тисяч 800 внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані в Івано-Франківській міській територіальній громаді.

В цьому напрямку ми одні з перших, які при виконавчому комітеті за розпорядженням міського голови утворили Раду внутрішньо переміщених осіб. Фактично він є координаційним центром, де ми регулярно проводимо засідання.

Рада на дві третини складається з представників внутрішньо переміщених осіб, а тільки на одну третину — з представників влади.

Серед них я, як співголова, а Катерина Ласкавець — з-поміж нових містян, як ми називаємо тих, хто через цю страшну війну несправедливо змушений був приїхати сюди”, — каже Віталій Федорів.