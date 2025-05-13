За тиждень на COVID-19, грип та ГРВІ на Прикарпатті захворіли понад 3 580 людей

З початку епідсезону 2024-2025 років на Івано-Франківщині захворіло на грип, ГРВІ та COVID-19 190 786 осіб, з яких 113 751 — діти (59,6%).

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Про це повідомляє Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За 19-й тиждень 2025 року захворіло 3 589 осіб, з них — 2 265 дітей (63,1%). Госпіталізували 62 людини (1,7% від усіх хворих), серед яких 40 дітей (64,5%). З них 12 осіб госпіталізували з COVID-19, з яких двоє — діти.

З початку епідсезону проведено 4 207 щеплень проти грипу, з яких 733 — для медичних працівників, 1 732 — для осіб, що підлягають епідризику, і 1742 — для інших осіб.

За цей період зареєстровано 10 летальних випадків, з яких 8 — від COVID-19 і 2 — від грипу.