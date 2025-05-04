На Косівщині рятувальники витягли зі ставка тіло загиблої жінки

Сьогодні о 18:24 до рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що в селі Старий Косів Косівської територіальної громади, на місцевому ставку ймовірно потонула жінка.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

“До місця події негайно було направлено рятувальників 14-ї державної пожежно-рятувальної частини ,які провели заходи щодо витягування тіла жінки з водойми на берег та передали його працівникам поліції”, – йдеться у дописі.

Особа загиблої та всі обставини встановлюється правоохоронцями.