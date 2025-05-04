Композиції, що єднають любов’ю: в Івано-Франківську відбувся концерт італійської музики

У суботу, 3 травня, у самому серці Івано-Франківська, на площі Міцкевича, відбувся незабутній вечір італійської музики — концерт, який став справжнім символом єднання народів і сердець. Захід, що зібрав кілька сотень франківців, був присвячений дружбі, підтримці та солідарності італійського народу з українцями у складний час війни.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська Архієпархія УГКЦ

Захід відбувся з ініціативи італійської асоціації «Anteas Alessandria» у співпраці з Івано-Франківською Архієпархією УГКЦ, Івано-Франківською ОВА, Обласною філармонією ім. Іри Маланюк та БО «Мізерікордія».

Під звуки живої музики відомих італійських рок-гуртів, які виконували хіти класичної і сучасної італійської сцени, площа наповнилася світлими емоціями, щирими усмішками і теплом, яке не приховували навіть очі тих, хто щодня стикається з болем втрат і випробувань. Це був вечір, коли дорослі і діти, представники різних поколінь, місцевої та державної влади, духовенства Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ та громади зібралися у спільному переживанні живої музики, яка об’єднала серця.

БІЛЬШЕ – https://ugccif.org.ua/kompozytsii-shcho-iednaiut-liubov…/