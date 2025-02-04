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На Прикарпатті стартував експериментальний проєкт соціальної адаптації ветеранів війни

Автор: Lilia
04/02/2025 16:48
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Участь у експериментальний проєкті можуть брати учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни.

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Його мета – сприяти швидкій адаптації військовослужбовців до цивільного життя, зокрема, створення нових можливостей для самореалізації, в тому числі в сфері зайнятості, пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук

Учасники бойових дій та люди, які отримали інвалідність внаслідок війни, можуть взяти участь у експериментальному проєкті з організації навчання в закладах профтехосвіти Державної служби зайнятості.

  • Обрати професію або програму підвищення кваліфікації з переліку можна за посиланням https://is.gd/yz38tj.

Такий перелік містить інформацію про форми, види та тривалість професійного навчання за відповідним фахом та програмою підвищення кваліфікації із зазначенням дати початку професійного навчання.

  • Розміщено також реєстр освітніх програм для організації навчання для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни ➡️https://is.gd/oFh4o6.
  • З інформацією щодо навчання можна ознайомитися на сторінці Державного центру зайнятості https://is.gd/nAezlC.

З питаннями, пов’язаними зі сферою зайнятості, можна звернутися в будь-яку філію, Івано-Франківського обласного центру зайнятості, контакти за посиланням https://is.gd/u0nOYN.