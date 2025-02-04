На Прикарпатті стартував експериментальний проєкт соціальної адаптації ветеранів війни

Участь у експериментальний проєкті можуть брати учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни.

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Його мета – сприяти швидкій адаптації військовослужбовців до цивільного життя, зокрема, створення нових можливостей для самореалізації, в тому числі в сфері зайнятості, пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук

Учасники бойових дій та люди, які отримали інвалідність внаслідок війни, можуть взяти участь у експериментальному проєкті з організації навчання в закладах профтехосвіти Державної служби зайнятості.

Обрати професію або програму підвищення кваліфікації з переліку можна за посиланням https://is.gd/yz38tj.

Такий перелік містить інформацію про форми, види та тривалість професійного навчання за відповідним фахом та програмою підвищення кваліфікації із зазначенням дати початку професійного навчання.

Розміщено також реєстр освітніх програм для організації навчання для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни https://is.gd/oFh4o6.

З інформацією щодо навчання можна ознайомитися на сторінці Державного центру зайнятості https://is.gd/nAezlC.

З питаннями, пов’язаними зі сферою зайнятості, можна звернутися в будь-яку філію, Івано-Франківського обласного центру зайнятості, контакти за посиланням https://is.gd/u0nOYN.