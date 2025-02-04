На Прикарпатті стартував експериментальний проєкт соціальної адаптації ветеранів війни

Участь у експериментальний проєкті можуть брати учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Його мета – сприяти швидкій адаптації військовослужбовців до цивільного життя, зокрема, створення нових можливостей для самореалізації, в тому числі в сфері зайнятості, пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук
Учасники бойових дій та люди, які отримали інвалідність внаслідок війни, можуть взяти участь у експериментальному проєкті з організації навчання в закладах профтехосвіти Державної служби зайнятості.
- Обрати професію або програму підвищення кваліфікації з переліку можна за посиланням https://is.gd/yz38tj.
Такий перелік містить інформацію про форми, види та тривалість професійного навчання за відповідним фахом та програмою підвищення кваліфікації із зазначенням дати початку професійного навчання.
- Розміщено також реєстр освітніх програм для організації навчання для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни https://is.gd/oFh4o6.
- З інформацією щодо навчання можна ознайомитися на сторінці Державного центру зайнятості https://is.gd/nAezlC.
З питаннями, пов’язаними зі сферою зайнятості, можна звернутися в будь-яку філію, Івано-Франківського обласного центру зайнятості, контакти за посиланням https://is.gd/u0nOYN.