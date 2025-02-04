Бабак Тимко зробив прогноз на цьогорічну весну

За словами науковців, тепла зима дуже позначилася на бабаках, які вже прокинулись. Пише Главком
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Бабак Тимко III із Харківщини зробив прогноз щодо весни 2025 року. Як це відбувалося, розповіли в Харківському національному університеті імені Каразіна.
За словами науковців, тепла зима дуже позначилася на бабаках, які вже прокинулись. До того ж міцно заснути їм не давали постійні струси землі, що відбуваються через близькі обстріли у прифронтовій смузі. Тварини третій рік поспіль живуть в стресових умовах і не можуть повноцінно поринути у зимову сплячку.
«Університетський віщун бабак Тимко ІІІ теж не спить і поводиться досить активно. У такому стані мандрувати до біостанції університету в Гайдарах йому вкрай небезпечно. Отже, Тимко здійснив віщування приходу весни цього року прямо з рідної домівки – біологічного степового стаціонару у Великобурлуцькій громаді Куп’янського району», – пояснили у виші.
Віщування байбака розшифрував завідувач біостанції Каразінського університету Володимир Грубник: «Цього року весна нікуди не виходила. Вона в нас є і буде, але ще можуть бути невеличкі морози, і сніжок може вкрити землю».
«Віримо, що ця весна буде не тільки теплою, а й сповненою щасливих новин, і вже наступного року ми всі разом розбудимо Тимка під мирним українським небом!», – кажуть у виші.