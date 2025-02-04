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Бабак Тимко зробив прогноз на цьогорічну весну
Диван на коліщатках в темній вітальні

Бабак Тимко зробив прогноз на цьогорічну весну

Автор: Орися Корчун
04/02/2025 16:21
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За словами науковців, тепла зима дуже позначилася на бабаках, які вже прокинулись. Пише Главком

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Бабак Тимко III із Харківщини зробив прогноз щодо весни 2025 року. Як це відбувалося, розповіли в Харківському національному університеті імені Каразіна.

За словами науковців, тепла зима дуже позначилася на бабаках, які вже прокинулись. До того ж міцно заснути їм не давали постійні струси землі, що відбуваються через близькі обстріли у прифронтовій смузі. Тварини третій рік поспіль живуть в стресових умовах і не можуть повноцінно поринути у зимову сплячку.

Бабак Тимко зробив прогноз на цьогорічну весну фото 1

«Університетський віщун бабак Тимко ІІІ теж не спить і поводиться досить активно. У такому стані мандрувати до біостанції університету в Гайдарах йому вкрай небезпечно. Отже, Тимко здійснив віщування приходу весни цього року прямо з рідної домівки – біологічного степового стаціонару у Великобурлуцькій громаді Куп’янського району», – пояснили у виші.

Бабак Тимко зробив прогноз на цьогорічну весну фото 2

Віщування байбака розшифрував завідувач біостанції Каразінського університету Володимир Грубник: «Цього року весна нікуди не виходила. Вона в нас є і буде, але ще можуть бути невеличкі морози, і сніжок може вкрити землю».

«Віримо, що ця весна буде не тільки теплою, а й сповненою щасливих новин, і вже наступного року ми всі разом розбудимо Тимка під мирним українським небом!», – кажуть у виші.