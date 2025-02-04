Що варто знати про електронні направлення на ВЛК в Резерв+: нововведення

Застосунок Резерв+ дає військовозобов’язаному зручну можливість за власним бажанням подати запит та отримати електронне направлення на проходження ВЛК без необхідності відвідувати ТЦК.

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Про це повідомляє Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки, передає Правда.іф

Ключові моменти нововведення:

на ВЛК можна записатися добровільно за власним бажанням через Резерв+

сповіщення з деталями щодо проходження ВЛК надійде протягом доби

після проходження комісії не потрібно відвідувати ТЦК – дані автоматично внесуть до реєстру Оберіг

електронне направлення дійсне протягом 30 днів

паперові направлення також залишаються доступними

повістки на ВЛК залишаються лише в паперовому форматі

Детальні відповіді на поширені запитання читайте тут: https://bit.ly/3Q1dniY

Міністерство оборони України