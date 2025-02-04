Що варто знати про електронні направлення на ВЛК в Резерв+: нововведення

Застосунок Резерв+ дає військовозобов’язаному зручну можливість за власним бажанням подати запит та отримати електронне направлення на проходження ВЛК без необхідності відвідувати ТЦК.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомляє Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки, передає Правда.іф
Ключові моменти нововведення:
- на ВЛК можна записатися добровільно за власним бажанням через Резерв+
- сповіщення з деталями щодо проходження ВЛК надійде протягом доби
- після проходження комісії не потрібно відвідувати ТЦК – дані автоматично внесуть до реєстру Оберіг
- електронне направлення дійсне протягом 30 днів
- паперові направлення також залишаються доступними
- повістки на ВЛК залишаються лише в паперовому форматі
Детальні відповіді на поширені запитання читайте тут: https://bit.ly/3Q1dniY