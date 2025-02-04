ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Що варто знати про електронні направлення на ВЛК в Резерв+: нововведення

Автор: Lilia
04/02/2025 16:19
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Новий житловий центр у місті City by Blago
-Реклама
-Реклама
Квартири Івано-Франківськ
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Застосунок Резерв+ дає військовозобов’язаному зручну можливість за власним бажанням подати запит та отримати електронне направлення на проходження ВЛК без необхідності відвідувати ТЦК.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомляє Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки, передає Правда.іф

Ключові моменти нововведення:

  • на ВЛК можна записатися добровільно за власним бажанням через Резерв+
  • сповіщення з деталями щодо проходження ВЛК надійде протягом доби
  • після проходження комісії не потрібно відвідувати ТЦК – дані автоматично внесуть до реєстру Оберіг
  • електронне направлення дійсне протягом 30 днів
  • паперові направлення також залишаються доступними
  • повістки на ВЛК залишаються лише в паперовому форматі

Детальні відповіді на поширені запитання читайте тут: https://bit.ly/3Q1dniY

Міністерство оборони України