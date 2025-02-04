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Диван на коліщатках в темній вітальні

Для Івано-Франківського геріатричного пансіонату передали сучасний спеціалізований автомобіль

Автор: Lilia
04/02/2025 15:59
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Для допомоги у перевезенні людей, які переміщаються на кріслі колісному, Івано-Франківському геріатричному пансіонату передали спеціалізований автомобіль. Зокрема, йдеться про тих, хто потребує транспортування до реабілітаційних центрів.

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Придбали транспорт в межах реалізації проєкту Всеукраїнської асоціації фахівців з громадського здоров’я, головою Правління якої є генеральний директор Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук, пише Правда.іф

Варто зазначити, що в закладі проживають люди похилого віку, які через стан здоров’я потребують догляду та реабілітації. На сьогодні в пансіонаті – 174 підопічних, з яких 31 – з числа внутрішньо переміщених.

За рік, що минув, у пансіонаті відбулось чимало змін: відремонтували частину приміщень, встановили інклюзивний пандус та оновили харчоблок. Проєкт «Впровадження моделі організації допомоги постраждалим від ВНП в територіальних громадах Київської та Івано-Франківської областей України» реалізує Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров’я за підтримки ПРООН в Україні у межах проєкту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» за фінансової підтримки уряду Японії.

«Дякуємо усім нашим партнерам за підтримку та можливість у складний для держави час підсилювати соціальні заклади області», – резюмувала Світлана Онищук Голова Івано-Франківської ОВА .