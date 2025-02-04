Мешканцю Верховини, який п’яним скоїв смертельну ДТП, повідомили про підозру

Підозрюваний керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та здійснив наїзд на 24–річного місцевого мешканця, який рухався узбіччям і поруч вів мотоцикл.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура

За процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 26-річному мешканцю Верховинщини за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, трагедія сталася 02 лютого цього року, близько 22 год в селищі Верховині. Підозрюваний, керуючи автомобілем марки Skoda Octavia у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу під час здійснення маневру обгону та здійснив наїзд на 24–річного місцевого мешканця, який рухався узбіччям і поруч вів мотоцикл.

Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

Наразі підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 КПК України та перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ ГУ НП в Івано-Франківській області.