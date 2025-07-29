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На війні поліг прикарпатець Леочко Роман

Автор: Оксана Марушкевич
29/07/2025 16:24
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29 липня 2025 року, виконуючи військовий обов’язок, внаслідок отриманого поранення помер Роман Леочко, мешканець села Задністрянське Бурштинської громади на Івано-Франківщині.

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Пише Правда.іф з посиланням на Бурштинську міську раду. 

Народився Роман 22 березня 1983 року. З 24 грудня 2024 року служив у лавах ЗСУ.

“Він присягнув на вірність Українському народові — і виконав цю присягу до останнього подиху, мужньо тримаючи стрій у найгарячіших точках війни”, – йдеться у дописі.

Про дату прибуття Героя на щиті, прощання та чин похорону повідомимо додатково.