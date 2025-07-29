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Зеленський підписав закон, який дозволяє військову службу за контрактом людям від 60 років
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Зеленський підписав закон, який дозволяє військову службу за контрактом людям від 60 років

Автор: Олег Мамчур
29/07/2025 16:12
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Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13229, який вносить зміни до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» та дозволяє громадянам віком понад 60 років укладати контракти на військову службу.

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Про це йдеться у картцi законопроєкту на сайті парламенту.

Відповідно до нового закону, під час воєнного стану чоловіки та жінки, які досягли 60 років, зможуть служити за контрактом за умови медичного підтвердження придатності до служби. Укладення контракту можливе лише з письмової згоди командира частини, а для офіцерів – додатково з погодженням Генштабу ЗСУ або керівного органу військового формування.

Новоприйняті військовослужбовці проходитимуть двомісячний випробувальний термін, протягом якого у разі невідповідності вимогам контракт може бути розірваний достроково.

Закон не встановлює граничного віку для контрактної служби цієї категорії. Первинний термін контракту – один рік із можливістю продовження. Після завершення воєнного стану контракт автоматично припиняється. Крім того, контракт припиняється у разі невдалої атестації або невідповідності службовим вимогам.