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Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні загинув прикарпатець Андрій Козлан

Автор: Оксана Марушкевич
25/03/2025 14:19
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Знову непоправна втрата надійшла до Косівської територіальної громади, помер захисник України Андрій Козлан із села Шешори.

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Пише Правда.іф.

Прощання із воїном відбудеться завтра, 26 березня 2025 року, о 12 год. на майдані Незалежності м. Косова.

Громаду просять віддати останню шану бійцю та зустріти Героя з квітами і запаленими свічками.