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Знищили 29 окупантів і 60 одиниць легкої техніки: як воюють прикарпатські спецпризначенці
Диван на коліщатках в темній вітальні

Знищили 29 окупантів і 60 одиниць легкої техніки: як воюють прикарпатські спецпризначенці

Автор: Олег Мамчур
25/03/2025 13:48
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Азов
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ДІМ РІА
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Упродовж місяця на Донеччині бійці спецпідрозділу СБУ “Альфа” з Івано-Франківщини за допомогою безпілотників знищили 60 одиниць легкої техніки та 29 військових РФ.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці СБУ в Івано-Франківській області, пише Правда.

Бійці ліквідували техніку на дорозі, яку використовують росіяни для логістики.

“Служба безпеки успішно використовує безпілотні технології — на лінії фронту та за її межами в тилу ворога. Свого часу президент України поставив перед нами завдання, і нами була розроблена відповідна методологія і тактика використання безпілотних повітряних систем. І під кожну відстань і кожну дистанцію у нас є фахові оператори й відповідні засоби”, — повідомив голова СБУ Василь Малюк.