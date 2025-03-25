Знищили 29 окупантів і 60 одиниць легкої техніки: як воюють прикарпатські спецпризначенці

Упродовж місяця на Донеччині бійці спецпідрозділу СБУ “Альфа” з Івано-Франківщини за допомогою безпілотників знищили 60 одиниць легкої техніки та 29 військових РФ.

Про це повідомили на Facebook-сторінці СБУ в Івано-Франківській області, пише Правда.

Бійці ліквідували техніку на дорозі, яку використовують росіяни для логістики.

“Служба безпеки успішно використовує безпілотні технології — на лінії фронту та за її межами в тилу ворога. Свого часу президент України поставив перед нами завдання, і нами була розроблена відповідна методологія і тактика використання безпілотних повітряних систем. І під кожну відстань і кожну дистанцію у нас є фахові оператори й відповідні засоби”, — повідомив голова СБУ Василь Малюк.