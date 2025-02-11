На Запоріжжі поліг прикарпатець Дутчак Тарас

За мир, незалежність, вільне майбутнє України віддав життя житель села Маріямпіль Дубовецької громади Дутчак Тарас, 10.04.1995 р.н.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Дубовецьку громаду

Воїн загинув під час артилерійського обстрілу 10.02.2025 року поблизу населеного пункту Лук’янівське Василівського району Запорізької області.

“Дубовецька сільська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника. Схиляємо голови у скорботі і віддаємо шану Герою за його відданість, мужність та жертовність”, – йдеться у дописі.

Про дату та час прощання з Тарасом Дутчаком повідомлять згодом.