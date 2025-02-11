Служити та захищати: на Прикарпатті розпочала роботу 63-поліцейська станція

Поліцейську станцію відкрили у селі Красноїлля, що у Верховинській селищній громаді.

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Правопорядок та публічну безпеку на території підтримує поліцейський офіцер громади старший лейтенант поліції Мирослав Мельничук. Він обслуговує п’ять населених пунктів громади: Красноїлля, Замагора, Голови, Перехресне та Чорна річка, де проживає понад 5 тисяч осіб, пише Правда з посиланням на поліцію області.

Безпековий осередок відкрили начальник Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській в області Сергій Безпалько, його заступник Остап Білейчук, керівництво поліції Верховинщини та місцева влада.

Поліцейська станція оснащена всім необхідним для швидкого реагування на звернення громадян. Відсьогодні мешканці громади отримали свого офіцера, який надаватиме якісні поліцейські послуги та забезпечуватиме правопорядок.

Начальник обласної поліції Сергій Безпалько подякував громаді за створення гідних умов для роботи офіцера громади та вручив ключі від службового автомобіля «Renault Duster». Від сьогодні офіцер громади буде максимально наближений до потреб громади та зможе оперативніше реагувати на звернення громадян. Кожен мешканець має знати й розуміти, що він у безпеці, а його права захищені», – наголосив Сергій Безпалько.