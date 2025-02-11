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Диван на коліщатках в темній вітальні

Завтра до Івано-Франківська прибуде скорботний кортеж з полеглим Василем Джусом

Автор: Lilia
11/02/2025 14:02
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Квартири Івано-Франківськ
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Івано-Франківська громада прощатиметься зі своїм захисником. На війні загинув Василь Джус.

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф

У середу, 12 лютого, о 18:00 буде панахида у Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3.

У четвер, 13 лютого, об 11:00 розпочнеться прощання з Василем і чин похорону в церкві Успіння Пресвятої Богородиці (с. Крихівці, вул. Крихівецька, 104 А).

Поховають Героя на кладовищі у селі Крихівці.

Співчуття рідним і близьким!

Вічна памʼять і шана Герою!