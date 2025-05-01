Перестало битися серце захисника з Городенківщини Гурака Ігоря

27 квітня 2025 року перебуваючи на військовій службі внаслідок захворювання в інсультному відділенні міської клінічної лікарні міста Дніпро помер командир міномету, мінометного розрахунку, мінометного взводу, мінометної батареї, механізованого батальйону військової частини А5001 солдат Гурак Ігор Ярославович 17.06.1993 року народження, мешканець села Незвисько.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду

Він поклав життя, захищаючи рідну землю від російських окупаційних військ.