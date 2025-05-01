Прийомна родина з Дніпропетровщини отримала новий дім на Івано-Франківщині 

На Івано-Франківщині ще одна велика прийомна сім’я знайшла нову домівку. Родина Ткалей, яка виховує десятеро дітей-сиріт, перемістилася з Дніпропетровської області та отримала просторий будинок, придбаний за державні кошти.

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Пише Правда.іф з посиланням на Версії.

Забезпечення житлом таких родин є частиною систематичної підтримки дитячих будинків сімейного типу в регіоні.

Багатодітна родина Володимира та Валентини Ткалей, яка опікується десятьма дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, розпочала новий етап свого життя на Прикарпатті. Переселенці з міста Марганець Дніпропетровської області, які первинно знайшли прихисток у Яремчанській громаді, тепер перебралися до обласного центру Івано-Франківщини.

Для забезпечення належних умов проживання такої великої родини минулого року було придбано просторий будинок вартістю майже 7,7 мільйона гривень. Кошти на придбання житла були виділені з державної субвенції, спрямованої на підтримку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Нове помешкання повністю відповідає потребам численної родини та створює комфортні умови для повноцінного розвитку дітей. Будинок має чотири окремі спальні, дві ванні кімнати, простору кухню, а також додаткові господарські приміщення – підвал та гараж. Для зручності проживання оселю обладнано необхідною побутовою технікою.

Важливу роль у покращенні умов життя родини Ткалей відіграли не лише державні інституції. Трохи раніше, завдяки сприянню благодійної організації Olena Zelenska Foundation, сім’я отримала автомобіль, що суттєво спростило питання мобільності для такої великої родини.

Забезпечення житлом родини Ткалей є частиною системної роботи з підтримки дитячих будинків сімейного типу на Прикарпатті. На сьогоднішній день в області вже забезпечено житлом понад 10 таких родин, що створило сприятливі умови для виховання дітей-сиріт у сімейному оточенні.

Загалом на території Івано-Франківської області функціонує 15 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 128 дітей, що потребували батьківської опіки. Примітно, що лише за останній місяць регіон став новою домівкою для двох таких родин, які переїхали на Прикарпаття у квітні.

Створення належних умов для функціонування дитячих будинків сімейного типу є важливим напрямком соціальної політики як на регіональному, так і на державному рівні. Такий формат виховання дозволяє дітям, які залишилися без піклування біологічних батьків, зростати в сімейному середовищі, отримувати необхідну емоційну підтримку та здобувати соціальні навички, необхідні для подальшого самостійного життя.