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З'явилося ВІДЕО замаху на Сергія Стерненка
Диван на коліщатках в темній вітальні

З’явилося ВІДЕО замаху на Сергія Стерненка

Автор: Петро Якимчук
01/05/2025 18:16
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ДІМ РІА
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1 травня на українського активіста Сергія Стерненка було скоєно напад, внаслідок якого він отримав поранення.

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“Українська правда” отримала відео, на якому видно як скоювався замах на блогера, волонтера та громадського активіста Сергія Стерненка, передає Правда ІФ

Нагадаємо, що це вже не перший напад на Сергія Стерненка. У 2018 році на екслідера одеського “Правого сектору” напали двоє чоловіків.

Двом чоловікам, які напали на нього у 2018 році, оголосили про підозру в хуліганстві із застосуванням зброї. Один із двох підозрюваних помер внаслідок поранення, отриманого від Стерненка під час нападу на нього, інший — втік за кордон.