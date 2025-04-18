ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Затримання поліцією підозрюваних біля будинку.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Поліцейські виявили в прикарпатця незаконну зброю та набої. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
18/04/2025 18:56
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Співробітники Івано-Франківського районного управління поліції, у співпраці з працівниками карного розшуку та за підтримки спецпризначенців КОРД, викрили протиправну діяльність підозрюваного. Йому вже оголошено про підозру. Наразі триває досудове розслідування у цій справі.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, пише Правда.іф.

15 квітня в межах раніше розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання 36-річного мешканця Івано-Франківської територіальної громади. Фігурант переховувався від органів досудового розслідування, намагаючись уникнути правосуддя. Завдяки злагодженим діям правоохоронців його місцеперебування було встановлено.

“Під час обшуку на горищі будинку поліцейські виявили та вилучили предмет, зовні схожий на автомат та два магазини, споряджені 51 патроном, які прикарпатець зберігав без відповідних дозвільних документів.

Речові докази правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження”, – йдеться у дописі

Зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Поліція біля дерев'яного будинку в селі

Фігуранту слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Окружна прокуратура міста Івано-Франківська.

Поліція досліджує докази на місці злочину.