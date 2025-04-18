Поліцейські виявили в прикарпатця незаконну зброю та набої. ФОТО

Співробітники Івано-Франківського районного управління поліції, у співпраці з працівниками карного розшуку та за підтримки спецпризначенців КОРД, викрили протиправну діяльність підозрюваного. Йому вже оголошено про підозру. Наразі триває досудове розслідування у цій справі.

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, пише Правда.іф.

15 квітня в межах раніше розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання 36-річного мешканця Івано-Франківської територіальної громади. Фігурант переховувався від органів досудового розслідування, намагаючись уникнути правосуддя. Завдяки злагодженим діям правоохоронців його місцеперебування було встановлено.

“Під час обшуку на горищі будинку поліцейські виявили та вилучили предмет, зовні схожий на автомат та два магазини, споряджені 51 патроном, які прикарпатець зберігав без відповідних дозвільних документів. Речові докази правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження”, – йдеться у дописі

Зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Фігуранту слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Окружна прокуратура міста Івано-Франківська.