Прикарпатських школярів навчають протидіяти вербуванню в соцмережах

Прокурори проводять інформаційно-просвітницькі заняття щодо інтернет-безпеки та запобігання вербуванню в ліцеях Прикарпаття.

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Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф

Прокурори Коломийської окружної прокуратури провели профілактичні уроки щодо запобіганню вербуванню та участі дітей у вчиненні кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки, а також наслідків такого залучення. Роз’яснювальні бесіди проведено з учнями Городенківського ліцею №1 ім. Івана Данилюка та Коломийського ліцею №6.

“Зокрема прокурор роз’яснила коломийським ліцеїстам як через соціальні мережі російські агенти, обіцяючи великі та легкі гроші, вербують дітей для підпалюваня автівок військовихта правоохоронців, нищення об’єктів критичної інфраструктури та виготовлення саморобних вибухових пристроїв. «Коли діти ідуть на співпрацю, їх починають шантажувати викриттям. Слід якомога швидше повідомляти правоохоронні органи про будь-які спроби вербування, а якщо вербування вже відбулось, не вчиняти жодних протиправних дій та звертатись по допомогу в першу чергу до батьків та правоохоронних органів”, – наголосила прокурор.

Також дітям детально розповіли про безпечну поведінку в Інтернеті:

-бути обачними з незнайомцями в мережі, не ділитися з ними особистою інформацією;

– уникати відвідування інтернет-ресурсів із сумнівним вмістом;

– для отримання та перевірки інформації використовувати лише офіційні ресурси.