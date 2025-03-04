Поліція розшукує малолітню мешканку Івано-Франківська

Відділ ювенальної превенції розшукує 14-річну дівчину, яка 4 березня близько 11:00 пішла на прогулянку і досі її місцезнаходження залишається невідомим.

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Зникла – Дубова Катерина, 2010 року народження, жителька Івано-Франківська.

Прикмети розшукуваної: зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне коротке, носить окуляри.

Одягнена у чорну куртку, широкі світлі джинси, при собі має рюкзак чорного кольору.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників медіа, які зможуть допомогти встановити місцезнаходження Катерини Дубової або надати іншу корисну інформацію, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами:

+380 (97) 98 32 132;

+380 (67) 497 17 87 ;

+380 (66) 98 97 515.