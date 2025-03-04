Холодніший від норми: яким був лютий 2025 року на Івано-Франківщині

Лютий 2025 року на Івано-Франківщині був холоднішим від норми. Упродовж місяця спостерігався дефіцит опадів.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного гідрометцентру.
Середньомісячна температура повітря у лютому на Прикарпатті була нижчою від норми на 1,4-2° та склала 2,7-3,1° морозу. На високогір’ї — 6,5° морозу, що на 1° нижче від норми.
Максимальна температура повітря у лютому сягала 11-12° тепла, на високогір’ї — 5° тепла. Найнижча температура становила 13-16° морозу.