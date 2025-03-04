Росія не змінила своїх вимог щодо завершення війни, – Зеленський

Російська влада не змінювала вимог для завершення війни проти України. Зокрема, вона хоче скорочення української армії.
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Про це йдеться у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського.
“Нам відомо, що росіяни не змінили своїх позицій і вимог щодо України”, – зазначив глава держави.
За його словами, росіяни вимагатимуть:
- скорочення української армії;
- юридичної відмови України від своїх територій;
- суттєву політичну деформацію України з послабленням української Конституції.
Президент наголосив, що поки всі в Україні стоятимуть разом, ні в кого не вийде домогтися виконання таких умов, а мир буде гідним.