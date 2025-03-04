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Росія не змінила своїх вимог щодо завершення війни, – Зеленський

Автор: Lilia
04/03/2025 22:49
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Російська влада не змінювала вимог для завершення війни проти України. Зокрема, вона хоче скорочення української армії.

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Про це йдеться у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського.

“Нам відомо, що росіяни не змінили своїх позицій і вимог щодо України”, – зазначив глава держави.

За його словами, росіяни вимагатимуть:

  • скорочення української армії;
  • юридичної відмови України від своїх територій;
  • суттєву політичну деформацію України з послабленням української Конституції.

Президент наголосив, що поки всі в Україні стоятимуть разом, ні в кого не вийде домогтися виконання таких умов, а мир буде гідним.