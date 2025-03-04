На Прикарпатті стався землетрус

3 березня у Верховинському районі, неподалік села Дземброня, стався землетрус магнітудою 1,7 бала за шкалою Ріхтера.

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Про це повідомили головний центр спеціального контролю.

Підземні поштовхи зафіксували о 18:15 у гірській місцевості. За класифікацією, такі землетруси є майже не відчутними та реєструються лише сейсмографами.

Якщо ж ви відчули коливання в Івано-Франківській області, то варто про це повідомили фахівцям з Головного центру спеціального контролю. Для цього необхідно заповнити анкету “Я відчув землетрус (подію)” на сайті за покликанням