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Львівські патрульні затримали водія, який втік з місця ДТП на Франківщині. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Львівські патрульні затримали водія, який втік з місця ДТП на Франківщині. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
04/03/2025 22:11
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На Львівщині патрульні зупинили мікроавтобус, що перебував у розшуку через втечу з місця ДТП на Івано-Франківщині.

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Водій збив пішохода і покинув місце ДТП, про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Як зазначили у поліції, 12 лютого на Івано-Франківщині водій пасажирського мікроавтобуса Mercedes Benz Sprinter 515 збив пішохода та втік із місця аварії. Поліцейські встановили причетність мікроавтобуса до ДТП та оголосили його в розшук.

Нещодавно львівські патрульні отримали орієнтування від про те, що розшукуваний автомобіль перебуває в Львівській області. Машину зупинили на трасі М-11 Львів — Шегині.

Поліцейські негайно сповістили ініціатора розшуку. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка передала 57-річного водія слідчим для подальшого з’ясування обставин ДТП. Розслідування триває.