Стало відомо, яких спеціалістів шукають в Івано-Франківську

В Івано-Франківській філії обласного центру зайнятості для мешканців громади та ВПО пропонують понад 1200 різноманітних вакансій.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Управління праці Івано-Франківської міської ради.

Актуальні вакансії є в різних сферах:

Робітничі професії – водії, слюсарі-сантехніки, електромонтери, авторемонтники, швачки, кухарі

Офісна робота – бухгалтери (31 вакансія), менеджери (управителі), адміністратори

Сфера обслуговування – продавці (80 вакансій), касири, баристи, офіціанти, флористи

Медицина та освіта – лікарі (8 вакансій), медсестри, вчителі, вихователі та помічники вихователя (23 вакансії)

Харчова промисловість – кондитери, пекарі, тістороби, формувальники тіста (21 вакансія)

ПЕРЕЛІК всіх вакансій : https://docs.google.com/…/1_y4omQ8g0oNXDgt…/edit…

Щодо консультації з питань працевлаштування та для отримання більш детальної інформації звертайтесь в Івано-Франківська філія Івано-Франківського ОЦЗ:

м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. В.Стефаника, 34Б

096 0166198