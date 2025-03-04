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Стало відомо, яких спеціалістів шукають в Івано-Франківську

Автор: Lilia
04/03/2025 21:40
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В Івано-Франківській філії обласного центру зайнятості для мешканців громади та ВПО пропонують понад 1200 різноманітних вакансій.

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“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Управління праці Івано-Франківської міської ради.

Актуальні вакансії є в різних сферах:

  • Робітничі професії – водії, слюсарі-сантехніки, електромонтери, авторемонтники, швачки, кухарі
  • Офісна робота – бухгалтери (31 вакансія), менеджери (управителі), адміністратори
  • Сфера обслуговування – продавці (80 вакансій), касири, баристи, офіціанти, флористи
  • Медицина та освіта – лікарі (8 вакансій), медсестри, вчителі, вихователі та помічники вихователя (23 вакансії)
  • Харчова промисловість – кондитери, пекарі, тістороби, формувальники тіста (21 вакансія)

ПЕРЕЛІК всіх вакансій : https://docs.google.com/…/1_y4omQ8g0oNXDgt…/edit…

Щодо консультації з питань працевлаштування та для отримання більш детальної інформації звертайтесь в Івано-Франківська філія Івано-Франківського ОЦЗ:

м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. В.Стефаника, 34Б

096 0166198