Вихідця з Прикарпаття засудили до 12 років за допомогу рф у веденні пропаганди агресії

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів в Івано-Франківську заочно до 12 років тюрми засуджено за допомогу агресору уродженця Косівського району.

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Повідомляє Управління СБ України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.

За матеріалами справи, фігурантом є 43-річний виходець із Прикарпаття, який тривалий час проживає на території росії та очолює геологорозвідувальне підприємство в селищі уренгой ямало-ненецького автономного округу.

“СБУ встановила, що упродовж 2023 року він спонсорував публічні заходи російської влади, спрямовані на порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Зокрема, виступив одним зі спонсорів марафону «Ми вмєстє» з нагоди річниці незаконного приєднання до рф тимчасово окупованої території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей”, – йдеться у дописі.

Рух «Ми вмєстє» – це гібридна ініціатива кремля, започаткована організацією «народний фронт «за росію», засновником та лідером якої є кремлівський диктатор путін. Проект активно допомагає російським військовим, які беруть участь у війні росії проти України.

Крім того, фігурант забезпечував організацію та проведення проросійського руху «двіженіє пєрвих», яке навʼязує російську ідеологію дітям та молоді.

Усі ці заходи висвітлювалися в ЗМІ та соцмережах, щоб продемонструвати підтримку російським суспільством загарбницької війни проти України.

Суд визнав фігуранта винним у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Його засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводила СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.