Відійшов у засвіти директор “Спортивного  клубу “Прут” Зупник Руслан

Делятинська громада повідомила про передчасну смерть депутата Делятинської селищної ради та директора “Спортивного клубу “Прут” Зупника Руслана.

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Пише Правда.іф з посиланням на Делятинську громаду.

Зупник Руслан Володимирович народився 16 січня 1984 року в селищі Делятин. У 1990–2001 роках здобув загальну середню освіту. Після закінчення школи вступив у Надвірнянське ПТУ-11, де здобув освіту за спеціальністю: лісник та вальник лісу. У 2004–2009 роках навчався в Прикарпатському національному університеті за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та кваліфікацію вчителя фізичної культури. У 2005 році був прийнятий на роботу в Яремчанську ДЮСШ на посаду тренера-викладача, де пропрацював до 2022 року. У 2018 році був обраний на посаду президента ФК «Прут» на громадських засадах, де працював до 2022 року. У 2022 році був призначений директором комунального закладу «Спортивний клуб «Прут»». У 2010 році Руслан створив сім’ю, з дружиною Людмилою вони виховали трьох чудових дітей.

“Під керівництвом Руслана футбольна команда «Прут» неодноразово здобувала перемоги на районних та обласних турнірах. Понад усе Руслан любив дітей, своїх вихованців. Він навчав юних футболістів, майбутніх спортсменів, закладаючи в них стійкість, наполегливість і впевненість у своїх бажаннях та перемогах. Створив і навчав футбольну команду дівчат, яка також здобула не одну перемогу”, – йдеться у дописі

Руслан був депутатом VII та VIII скликань Делятинської селищної ради, брав участь у прийнятті рішень і робив свій вклад у життєдіяльність та розвиток нашої громади.

Всі знали Руслана як хорошого футболіста, тренера, добру людину! Він залишиться в пам’яті рідних, друзів, знайомих та односельчан життєрадісним… людиною з посмішкою на обличчі. У Руслана залишились матір, сестра, дружина Людмила, а без батька — троє чудових діток.

Про Псалтир та чин похорону інформуть додатково.