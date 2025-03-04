ІФНТУНГ буде моніторити радіаційний фон для громади Івано-Франківська

Громада Івано-Франківська матиме можливість відслідковувати радіаційний фон завдяки станції Radnote від ГО SaveDnipro.

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Повідомляє пресслужба ІФНТУНГ, передає Правда.іф.

Саме з цієї нагоди минулого тижня в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбувся захід «Розширення горизонтів відкритої науки», організований кафедрою технологій захисту навколишнього середовища та безпеки праці (ТЗБП) і приурочений встановленню на базі університету станції моніторингу радіаційного фону Radnote від громадської організації SaveDnipro за підтримки організації Safecast та компанії Blues Inc.

Дані про рівень радіаційного фону зі станції вже можна відстежувати на карті радіаційного фону SaveEcoBot: https://www.saveecobot.com/radiation-maps, а також на сторінці міста https://www.saveecobot.com/radiation/ivano-frankivska-oblast/ivano-frankivsk

В чому особлива цінність мережі Radnote?

Дані, які передають станції Radnote, знаходяться у вільному доступі на сайті системи SaveEcoBot. Водночас система SaveEcoBot передає ці дані до Міндовкілля, ДІЯР, ДНТЦ ЯРБ та РНБО, надаючи важливу інформацію органам державної влади у цей складний для країни період. Існує ймовірність, що під час надзвичайної ситуації з радіаційним забрудненням, якщо така трапиться, електроенергія буде не всюди. Тому цінність мережі станцій Radnote за критичної ситуації сильно зростає.