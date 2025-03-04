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Повітряні Сили знищили військовий об’єкт ворога у Курській області

Автор: Lilia
04/03/2025 20:04
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3 березня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали чергового успішного удару по військовому об’єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади зс рф в районі населеного пункту Троїцьке Курської області рф.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ

За результатами атаки знищено ворожі бліндажі, вогневі позиції та до 30 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти України. Ця локація використовувалася для планування та проведення атак, зокрема запуску FPV-дронів по українських позиціях.