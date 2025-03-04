На Франківщині прощались з полеглим воїном Сороханом Іваном

Верховинці сьогодні віддали шану Герою Івану Сорохану (1973 р. н.), який загинув внаслідок танкового обстрілу поблизу Торського на Донеччині.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це пише Правда.іф з посиланням на Романа Клима.
В останню земну мандрівку захисника прийшли провести більше тисячі горян, побратимів, друзів і знайомих.
Спи спокійно, дорогий наш..