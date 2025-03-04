На Франківщині прощались з полеглим воїном Сороханом Іваном

Верховинці сьогодні віддали шану Герою Івану Сорохану (1973 р. н.), який загинув внаслідок танкового обстрілу поблизу Торського на Донеччині.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Романа Клима.

В останню земну мандрівку захисника прийшли провести більше тисячі горян, побратимів, друзів і знайомих.