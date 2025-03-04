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Пам'ятний стіл з фотографіями та медалями.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині прощались з полеглим воїном Сороханом Іваном

Автор: Lilia
04/03/2025 19:46
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Верховинці сьогодні віддали шану Герою Івану Сорохану (1973 р. н.), який загинув внаслідок танкового обстрілу поблизу Торського на Донеччині.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Романа Клима.

В останню земну мандрівку захисника прийшли провести більше тисячі горян, побратимів, друзів і знайомих.

Спи спокійно, дорогий наш..

Військові несуть труну з українським прапором біля церкви
Військові несуть труну, в оточенні квітів.
Прощання з військовим, прапор України на труні.
Люди на церковній службі у військовій формі
Віряни святкують в церкві, освячення хліба
Похоронна процесія з українським прапором і квітами
Військові несуть труну з прапором України.
Військові несуть труну з українським прапором
Люди несуть квіти на церемонії прощання
Похоронна процесія з українським прапором на авто.
Люди біля дерев'яної церкви у весняний день
Люди біля військового автомобіля з прапорами
Похоронна процесія з прапорами та квітами на вулиці.
Військові отримують продукти від жінки в хустці.
Люди прощаються з військовим, покритим українським прапором.
Український прапор і чоловік з автоматом Калашникова
Українські солдати, запалювання свічки на вулиці
Люди несуть прапори на вулиці в сонячний день.
Люди з прапорами на вулицях міста, сонячний день.
Українські військові несуть труну з прапором біля церкви.
Церемонія вшанування, військові несуть труну з квітами.