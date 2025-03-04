Професор з Івано-Франківська Іван Монолатій – номінант на Міжнародну премію імені Івана Франка

3 березня 2025 року Міжнародний фонд імені Івана Франка оголосив список претендентів на цьогорічну Міжнародну премію імені Івана Франка. До числа номінантів увійшла монографія “Макогін псевдо Розумовський. Уявлена українська людина” завідувача кафедри політичних наук, доктора політичних наук, професора ПНУ Івана Монолатія.

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Про це повідомляють на сайті ПНУ, передає Правда.іф.

Міжнародна премія імені Івана Франка є почесним визнанням видатних досягнень у галузі соціально-гуманітарних наук. Вона була заснована для популяризації наукової та творчої спадщини Івана Франка, а також для заохочення дослідників з усього світу до проведення актуальних наукових розвідок у галузі україністики.

“Монографія професора Івана Монолатія досліджує концепцію уявленої української ідентичності через призму історичних та політичних процесів. Вона стала одним із 14 досліджень, які цього року увійшли до переліку претендентів на престижну нагороду.

Це історія американця українського походження Якова Макогона (1880–1956), яка ще не дочекалася ані фільму, ані роману, а біографії – й поготів. Козацьке мітотворення здатне на диво. Козацькі полковник Іван Богун, гетьмани Петро Конашевич-Сагайдачний, Іван Мазепа, Павло Полуботок і Кирило Розумовський ніколи б не здогадалися, як можна використати їхні прізвища у міжнародній політиці ХХ сторіччя”, – йдеться у дописі.