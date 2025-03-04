“Кіберхижаки полюють на дітей”: франківська поліція переймається щодо онлайн-безпеки

Майор поліції Микола Худолій розкрив деталі про те, як діти стають жертвами кібербулінгу та онлайн-злочинців. Правоохоронці закликають батьків бути пильними та вчасно реагувати на цифрові загрози.

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Про це Галці розповів начальник відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області майор поліції Микола Худолій.

Сучасні діти зростають з гаджетами в руках від наймолодшого віку – вони спілкуються в соціальних мережах, навчаються на онлайн-платформах, проводять години за відеоіграми та YouTube. Проте цей віртуальний світ приховує серйозні небезпеки, про які батьки часто навіть не здогадуються.

“Кібербулінг – це не просто дитячі жарти чи пустощі. Це систематична форма агресії, яка залишає глибокі психологічні травми. На відміну від звичайного булінгу, від кібербулінгу неможливо сховатися — він переслідує дитину всюди, де є доступ до інтернету”, — наголошує Микола Худолій.

За словами майора, кібербулінг проявляється в різних формах: від образливих повідомлень і коментарів до публікації компрометуючих фото без згоди та створення фейкових акаунтів для дискредитації жертви. Особливо небезпечним є шантаж і вимагання грошей, що може призвести до довготривалих психологічних проблем у дитини.

“Ми бачимо випадки, коли через цькування в мережі діти замикаються в собі, відмовляються ходити до школи, втрачають сон і апетит. У найтяжчих ситуаціях це може призвести до суїцидальних думок”, — попереджає правоохоронець.

Крім кібербулінгу, дітям загрожують й інші цифрові небезпеки. Особливої уваги потребує проблема грумінгу – коли дорослі злочинці втираються в довіру до дитини через соціальні мережі чи ігрові платформи.

“Зловмисники майстерно маніпулюють дітьми, видаючи себе за ровесників або за тих, хто щиро цікавиться їхніми проблемами. Кінцева мета таких “дружніх” стосунків – отримання особистих фото чи відео інтимного характеру, які потім використовуються для шантажу”, — пояснює Микола Худолій.

Не менш небезпечними є фішингові атаки, коли шахраї видають себе за друзів дитини, щоб виманити гроші або особисті дані. Часто діти стикаються з небезпечним контентом, що пропагує насильство, вживання наркотиків або суїцидальну поведінку.

Щоб захистити дітей від цих загроз, Микола Худолій радить батькам:

“Перш за все, говоріть з дітьми відверто про небезпеки в інтернеті. Поясніть, що не можна ділитися особистими даними, адресою проживання, номером школи. Навчіть їх не спілкуватися з незнайомцями, навіть якщо ті здаються дружніми.”

Майор також рекомендує використовувати програми батьківського контролю та регулярно перевіряти, які сайти відвідує дитина:

“Це не порушення особистого простору, а необхідна міра безпеки, особливо для молодших школярів”.

Якщо ж дитина все-таки стала жертвою кібербулінгу, важливо діяти оперативно:

“Головне – не звинувачувати дитину. Заспокойте її і поясніть, що вона не винна. Обов’язково збережіть всі докази – скриншоти повідомлень, коментарів, історію дзвінків. Після цього заблокуйте агресора і повідомте про порушення адміністрацію платформи”, — радить Худолій.

У серйозних випадках майор закликає не зволікати із зверненням до правоохоронних органів:

“Подайте заяву на сайті ticket.cyberpolice.gov.ua, детально описавши ситуацію та додавши всі наявні докази. Ми оперативно реагуємо на кожне таке звернення”.

Для підвищення рівня кібербезпеки поліція спільно з волонтерами запустила проєкт “БРАМА”, який допомагає боротися з дезінформацією, шахрайством та протиправним контентом в українському інтернет-просторі.

“Кожен може стати учасником цієї ініціативи та зробити свій внесок у захист інформаційного простору України. Просто підпишіться на наш Telegram-канал, де ми регулярно публікуємо актуальні рекомендації з кібербезпеки та проводимо навчання з кібергігієни”, — запрошує майор поліції.

Микола Худолій підсумовує: