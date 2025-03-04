Франківські патрульні зупинили водія Opel без документів, який порушував ПДР

Патрульні оформили адміністративні матеріали на водія, який мав ознаки сп’яніння, не мав реєстраційного документа на транспортний засіб та посвідчення водія.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на Патрульна поліція Івано-Франківської області.
“На вулиці Надрічній інспектори патрульної поліції зупинили автомобіль Opel за порушення ПДР.
Під час спілкування з 33-річним водієм поліцейські помітили в останнього ознаки сп’яніння. Пройти освідування водій відмовивс”, – йдеться у дописі.
Також, інспектори встановили, що у чоловіка відсутні посвідчення водія та реєстраційний документ на транспортний засіб.
На водія патрульні склали адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння) та за ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.