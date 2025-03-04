На благоустрій Парку ветеранів у Франківську виділять мільйон гривень

З міського бюджету Івано-Франківська спрямують 1 мільйон гривень на облаштування території Парку ветеранів, що розташований поруч із міським озером.

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Про це пише Інформатор Івано-Франківськ з посиланням на ефір міського голови Руслана Марцінківа.

Нагадуємо, що Івано-Франківська міська рада затвердила зміну цільового призначення цієї земельної ділянки.

Зелену територію, де планували будівництво реабілітаційного центру, передали комунальному підприємству “Центр розвитку міста та рекреації” для облаштування Парку ветеранів України.

За словами Руслана Марцінківа, 3 березня на прийом до міського голови приходили ветерани, які виступають за зведення реабілітаційного центру з комерційними приміщеннями біля озера. Вони висловили невдоволення тим, що міськрада передала територію під парк замість запланованого центру.