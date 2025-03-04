Трамп призупиняє військову допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп призупинив всю військову допомогу Україні після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті минулого тижня, повідомляють американські медіа.

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Пише Правда.іф з посиланням на Радіо Свободу

«Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню проблеми», – сказав представник Білого дому на умовах анонімності, згідно з повідомленнями ЗМІ 3 березня.

Згідно з повідомленнями Bloomberg і Fox News, пауза триватиме до тих пір, поки Трамп не вирішить, що лідери країни демонструють добросовісну відданість миру.

«Це не остаточне припинення допомоги, це пауза», – цитує Fox News офіційного представника адміністрації Трампа.

Як пише Bloomberg, наказ поширюється на всю військову техніку США, яка наразі не знаходиться в Україні, включаючи зброю, що перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі.

Офіційно про це Білий дім не повідомляв.

Представники Демократичної партії США назвали цей крок небезпечним і незаконним.

«Мої колеги-республіканці, які назвали Путіна військовим злочинцем і пообіцяли продовжувати підтримку Україні, повинні приєднатися до мене, вимагаючи від президента Трампа негайно скасувати це катастрофічне та незаконне заморожування», – сказав конгресмен Грегорі Мікс.

3 березня Дональд Трамп збирав нараду зі своїми найвищими радниками з питань безпеки, включно із держсекретарем США Марком Рубіо та міністром оборони Пітом Геґсетом, щоб розглянути можливість призупинити або скасувати усю американську військову допомогу Києву, повідомляло видання The New York Times із посиланням на чиновника в оточенні Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявив увечері 3 березня на пресконференції в Білому домі, що угоду про мир в Україні «можна буде укласти дуже швидко», для цього «потрібна згода європейських країн… і від нас (тобто від США – ред.)».

«Якщо хтось не хоче укладання цієї угоди, то думаю, цієї особи незабаром більше не буде навколо, цю особу більше не будуть слухати, тому що я вірю, що Росія хоче укласти угоду, і я вірю, що, очевидно, народ України хоче цієї угоди, вони вистраждали більше, ніж будь-хто інший», – сказав президент США. Трамп не уточнив, яку саме особу він мав на увазі (цитата за «Голосом Америки»).

Після зриву переговорів із президентом України Володимиром Зеленським 28 лютого американський лідер висловлював сумнів, що глава української держави хоче миру.

2 березня спікер Палати представників Майк Джонсон у програмі Meet The Press сказав, що президент України «повинен прийти до тями і повернутися за стіл із вдячності або хтось інший повинен керувати країною».