Команду Марцінківа перестав очолювати Марцінків

Новою очільницею громадської організації “Команда Марцінківа” стала Марія Дем’янець. Раніше її очолював депутат Івано-Франківської міськради Роман Марцінків.

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Про це пише Правда.іф з посиланнямнна Галку

ГО “Команда Марцінківа” була зареєстрована у червні 2019 року. Засновниками об’єднання виступили іванофранківець Юрій Логажевський та мешканець Отинії Роман Марцінків, двоюрідний брат мера Івано-Франківська.

Юридична адреса ГО була і залишається в селі Угорники Отинійської громади.

Під брендом “Команда Марцінківа” було проведено кілька виборчих кампаній, зокрема – позачергові вибори до Верховної Ради.

Також, як стверджує мерія у своїй відповіді на інформаційний запит “Галки”, саме ГО “Команда Марцінківа” опікується роботою мовних волонтерів та збором персональних даних бажаючих долучитися до цієї ініціативи.