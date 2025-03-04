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Команду Марцінківа перестав очолювати Марцінків

Автор: Lilia
04/03/2025 17:37
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Новою очільницею громадської організації “Команда Марцінківа” стала Марія Дем’янець. Раніше її очолював депутат Івано-Франківської міськради Роман Марцінків. 

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Про це пише Правда.іф з посиланнямнна Галку

ГО “Команда Марцінківа” була зареєстрована у червні 2019 року. Засновниками об’єднання виступили іванофранківець Юрій Логажевський та мешканець Отинії Роман Марцінків, двоюрідний брат мера Івано-Франківська. 

Юридична адреса ГО була і залишається в селі Угорники Отинійської громади. 

Під брендом “Команда Марцінківа” було проведено кілька виборчих кампаній, зокрема – позачергові вибори до Верховної Ради.  

Також, як стверджує мерія у своїй відповіді на інформаційний запит “Галки”, саме ГО “Команда Марцінківа” опікується роботою мовних волонтерів та збором персональних даних бажаючих долучитися до цієї ініціативи. 

Сторінка моніторингу організації з аналізом контрагента.
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